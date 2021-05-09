كان يحلم الراحل فريد الأطرش بالعمل مع السندريلا سعاد حسنى في فيلم واحد، وحاول بالفعل ولكن الأمور فشلت، قرر “الأطرش” إنتاج فيلم اسمه “زمان يا حب”، وقال للمخرج حسين كمال بأنه يتمنى أن يعمل مع سعاد حسني، وقرر يوسف جوهر مؤلف القصة أن يضبط الدور لكي يناسب السندريلا.

ولكن لم يتمكن من العمل معها، وكشفت مجموعة من الصحف المصرية السر الذي وقف حائلًا وراء اجتماع السندريلا وفريد الاطراش في فيلم واحد لما كان يتمتع به النجمان من شعبية وقاعدة جماهيرة كبيرة، حيث قام حسين كمال بالحديث مع السندريلا، وأبلغها بأن فريد الأطرش يتمنى أن يعمل معها في فيلم واحد، وجاء ردها بأنها تنتظر أن تقرأ قصة الفيلم أولا ثم ستعلن رأيها.

الفنان الراحل فريد الأطرش، يسلم كأس جريدة «الموعد»، للفنانة سعاد حسني، خلال الاحتفالية التي نظمتها الجريدة بفندق شيراتون القاهرة.



وعندما أرادت مؤسسة السينما، الشركة المنتجة للفيلم، التعاقد مع الفنانة سعاد حسني لم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا، مما اضطرها إلى الارتباط في نفس الوقت، بفيلم مع الفنان عبد الحليم حافظ الذي قام باختيار سعاد حسني بطلة لفيلمه الجديد بعد نجاحه في فيلم “أبي فوق الشجرة”، وأصبح من الصعب عليها المشاركة في الفيلم مع فريد الأطرش

فريد الاطرش يقوم بتسليم السندريلا الكأس وتهنئتها بالتكريم، وذلك خلال حضور عاطف سالم والمنتج عباس حلمي.

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فحمّلت السندريلا مخرج فيلم، زمان يا حب عاطف سالم، رسالة إلى بطل الفيلم فريد الأطرش، أبلغته خلالها اعتذارها عن عدم التمثيل معه، وتأكيدها على خالص تمنياتها بالوقوف أمامه، حيث تُكن له كل الحب والتقدير، قائلة : “أنا أسفة، فيلمي مع عبد الحليم”، لتمنع حرب كادت أن تشتعل بين النجمين.

لم يتعرض الفنان فريد الأطرش لرفض سعاد حسني فقط، بل اعتذرت الفنانة شادية أيضًا عن الدور، لأن مؤسسة السينما تعاقدت معها على المشاركة في فيلم “أضواء المدينة”، وبالتالي تم إسناد البطولة إلى الفنانة زبيدة ثروت.

يُذكر أن فيلم “زمان يا حب” يدور حول حكاية “عبير” التي تسافر مع الفرقتها الاستعراضية إلى بيروت لتقديم عروضها، يقع خالها، خليل المقيم في بيروت في ورطة، إذ يدّعي لعبير بأنه مليونير، ولكنه يعمل رئيسًا للخدم في قصر المطرب المشهور “مدحت”، يستغل سفره فيدعي أنه صاحب القصر، وعندما يعود مدحت يتفهم الموقف، يشعر بالحب نحو عبير التي تبادله مشاعره، مما يثير غضب صديقته ليلى فتعترف لها بحقيقة خالها، يقرر مدحت الزواج من عبير، إلا أن خليل يذكره بفارق السن بينهما، فيعدل عن قراره.

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