صدمت الفنانة ​بسمة الكويتية​ الجمهور بسبب فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تركها الدين الاسلامي الذي تعتبره “دين النفاق والإرهاب”، واعتناقها اليهودية.

وأكدت بسمة انها تعارض النظام بالكويت والعائلة الحاكمة لأنها ترفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي، حسب كلامها.

بعد تصريح بسمة الكويتية الصادم، كشف المعلقون معلومات مهمة عن هذه الفنانة، وطلبوا ان يتم إلقاء القبض عليها والتحقيق معها، خصوصا انها هربت من الكويت، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات.





