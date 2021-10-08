تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا يكشف عن موعد زيارة النجم العالمي ​جاستن بيبر​ إلى السعودية، لأول مرة، وذلك لإحياء حفل غنائي لمعجبيه. وللمرة الأولى على أرض المملكة العربية السعودية، يحيي جاستن بيبر حفلاً غنائياً ضخماً وذلك في ديسمبر المقبل ضمن حفل ختام جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا.

وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الخبر على حسابه في تويتر وجاء في التغريدة: “حفل ضخم لحدث استثنائي، حفل ضخم يُرافق جائزة السعودية الكبرى stc للـفورمولا! نخبة من أهم نجوم العالم يُشاركون للمرة الأولى على أرض المملكة وتحديداً في جدة”.

كما تم مشاركة الرابط الذي من خلاله يمكن شراء تذاكر الحفل، كما أرفق مع التغريدة فيديو كشف عن النجوم الذين سيشاركون في الحفل في ديسمبر المقبل.

وكشف البوستر أن موعد حفلة جاستن في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وانهال محبو جاستن بيبر بالتعليقات التي تظهر حبهم الشديد له، وانتظار الحفل لرؤيته.

ومن المقرر أن تقام هذه الحفلات الضخمة على المنصة الرئيسية في قلب منطقة المشجعين لحلبة كورنيش جدة.

ويشارك في الحفل الضخم في الرابع من ديسمبر المقبل جيسون ديرولو وتيستو، أما في الخامس من ديسمبر فيشارك إلى جانب جاستن بيبر، ديفيد غيتا وASAP Rocky. ووعد الفيديو بالكشف قريباً عن النجوم الذين سيحييون حفل يوم الثالث من ديسمبر.