كشف وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، عن وصية الفنان محمود ياسين، وذلك بعد ساعات من وفاته إثر صراعه مع المرض ما تسبب في اختفائه عن الساحة بشكل تام.

ونشر “وحيد”، عبر حسابه “فيسبوك”، صورته مع نجله والراحل محمود ياسين، معلقاً عليها بقوله: “هذه الصورة عمرها حوالي 30 سنة جمعتنا أنا وابني أحمد وكان عمره 7 شهور وأبيه محمود كما كنا نناديه أنا وأشقائى لأنه أصبح الأخ الأكبر لنا فقد تزوج شقيقتى شهيرة منذ 50 عامًا بالكمال والتمام حيث تزوجوا بعد وفاة والدى بعام ونصف وبالتحديد يوم 22 أكتوبر 1970 وكان عمري حينها 18 عامًا، فكان لنا بمثابة الأب والأخ الأكبر حتى وفاته أمس”.

أما عن وصية الفنان محمود ياسين كشفها وحيد ضمن منشوره قائلاً: “أشهد أنه كان نعم الأب والأخ والصديق بأخلاقه الرفيعة معنا جميعا لن أنسى له مواقف عديدة ، حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرآن الكريم بصوته المميز وأوصى بأن لا يذاع إلا بعد وفاته، من يقيني بالله الذي لم ولن يهتز أبدًا”.

وتابع: “أنا على يقين أن أبيه محمود في طريقه للجنة بعد أن دعى له بالرحمة والمغفرة الملايين من أبناء مصر والوطن العربي، فهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه إن لو شهد ثلاث [أن هذا الرجل صالح تقبله الله قبولا حسنا فما بالكم بالملايين الذى شهدوا ودعوا له وإن لله وإليه راجعون ، اللهم ما تغمده برحمتك وادخله فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء ، ولا أراكم الله مكروها لعزيز لديكم”.



