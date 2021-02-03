نشر الملحن الكويتي ” فهد الناصر ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله في غيبوبة وبقائه في العناية المركزة لمدة 20 يوماً .

فكتب فهد الناصر مطمئنا جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي قائلا : ” مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي .. يسأل الجميع عن صحتي أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤكم .. لا حَرَمَني الله هذا الحب الذي لن أُوفيه قدرهُ ما حَيِييت ” .

وتابع : ” وانا بـإنتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسباً في مسألة الخروج من الطبيب .. لا أراكم الله مكروهاً بعزيز ” .

مساء الخير احبتي وأهلي وعزوتي

يسأل الجميع عن صحتي ..

انا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤكم ..

لا حَرَمَني الله هذا الحب الذي لن أُوفيه قدرهُ ما حَيِييت

وانا بـ إنتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسباً في مسألة الخروج من الطبيب ..

لا اراكم الله مكروهاً بعزيز — فهد الناصر (@AlNasser_FHD) February 2, 2021