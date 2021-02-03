نشر الملحن الكويتي ” فهد الناصر ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله في غيبوبة وبقائه في العناية المركزة لمدة 20 يوماً .
فكتب فهد الناصر مطمئنا جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي قائلا : ” مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي .. يسأل الجميع عن صحتي أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤكم .. لا حَرَمَني الله هذا الحب الذي لن أُوفيه قدرهُ ما حَيِييت ” .
وتابع : ” وانا بـإنتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسباً في مسألة الخروج من الطبيب .. لا أراكم الله مكروهاً بعزيز ” .