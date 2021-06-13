تحدث الممثل الكويتي نايف الراشد، للمرة الأولى عن مسلسله الممنوع من العرض ”للخطايا ثمن“، مبينا أن العمل روج له على أنه يتحدث عن ”زواج المتعة“، بشكل خاطئ كما قدم اعتذاره للشيعة مشيراً إلى أنهم من ساندوه في بداية مشواره.

وقال “الراشد” في مقابلة مع الإعلامية الكويتية مي العيدان في برنامج “كشف حساب” إنه قدم في العمل زواجات المتعدد منها: ”زواج المسيار، العرفي، الصيفي“، غير أن ما برز هو ”زواج المتعة“.

وتابع : ” أنا ما أقصد شيء والطائفة الشيعية هم اللي ساعدوني ووقفوني هم إخواني وربعي وأصدقائي والجمهور الشيعي هو اللي ساعدني في بداية حياتي أيام مسلسل صاحبة الامتياز، وجبروت امرأة”.

وقدم نايف الراشد، اعتذاره للشيعة قائلا: ”يمكن الخطأ من عندي، وإذا ما حاسين الخطأ من عندي أنا آسف، أنا ما أقصد، أنا هدفي عمل درامي، أنا سويت عمل درامي يوصل للجمهور وهذا الهدف النبال، لكن ما دريت الموضوع يوصل بهذي الكثافة والهجوم علي، ترا الهجوم علي كان من خارج الكويت أكثر من الداخل“.

وعن سبب تصنيفه كنجم سعودي اكثر من كويتي قال أن مسلسله “شر النفوس” حصد جماهيرية كبيرة في السعودية بينما أثر مسلسل “للخطايا ثمن” على نجوميته في الكويت.

يذكر أن مسلسل “للخطايا ثمن” أثار ضجة كبيرة حين عرضه بسبب تحدثه بأمور تخص الشيعة فيما وصفه البعض بالاستهزاء بالمذهب الشيعي من قبل اصحاب المذهب السني. وأعلنت mbc الاثنين 10 سبتمبر 2007 عن عدم بثها للمسلسل الكويتي “للخطايا ثمن”؛ بسبب قرار الجهات الرسمية الكويتية منعه