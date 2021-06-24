أثارت سازديل، الاعلامية اللبنانية المبعدة من الكويت، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تغريدة أكدت فيها على رفضها الارتباط برجل غير رياضي.

وقالت سازديل في تغريدتها، التي كتبتها عبر حسابها على تويتر: “على فكرة انا مستحيل احكي مع رجل اصلع، او عنده كرش او مش رياضي.. تقولوا عني سطحية كيفكم i dont care”.

على فكرة انا مستحيل احكي مع رجل اصلع، او عنده كرش او مش رياضي.. تقولوا عني سطحية كيفكم i dont care — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 22, 2021

ثم عادث وغردت سازديل قائلة “بس ترا انا يهمني ذكاء الرجل وشخصيته بس هايدي المرحلة الثانية بعد ما يجتاز المرحلة الاولى بنجاح”.

بس ترا انا يهمني ذكاء الرجل وشخصيته بس هايدي المرحلة الثانية بعد ما يجتاز المرحلة الاولى بنجاح — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 23, 2021

وكانت سازديل قد انتقدت وفي وقت سابق الداعية المصري عبدالله رشدي بسبب إشادته بقرار سجن كل من حنين حسام ومودة الادهم حيث كتبت تعليقا على كلامه: “للامانة ما حدا لازمه حكم رادع الا انت ! كيف اسلوبك متعجرف غير انساني بشمئز المتلقي من فكرك ومعتقدك… واخر شي حاطين راسكم بوحدة عمرها ١٩… تقرفوا الناس من الدين بدل ما تكونوا الحضن واعادة تأهيل الانسان المخطىء”.

للامانة ما حدا لازمه حكم رادع الا انت ! كيف اسلوبك متعجرف غير انساني بشمئز المتلقي من فكرك ومعتقدك… واخر شي حاطين راسكم بوحدة عمرها ١٩… تقرفوا الناس من الدين بدل ما تكونوا الحضن واعادة تأهيل الانسان المخطىء https://t.co/RvQQIou4U7 — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 22, 2021

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد أبعدت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سازديل بسبب قيامها بنشر صور لها بشكل وصف بـ”المبتذل والمسيء للآداب العامة” عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنشط سازديل حاليا بنشر صور وفيديوهات لها من مقر اقامتها في لبنان.