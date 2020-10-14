تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة المغربية دنيا بطمة سجل لها أثناء لقاء أجري معها خلال وجودها في المستشفى بعد ولادة طفلتها الثانية ليلى روز.

وأشارت رداً على أسئلة المراسلة إلى ان الولادة لم تكن صعبة متوجهة بالشكر إلى الممرضين والأطباء الذين قاموا بمواكبتها. كذلك كشفت سبب اختيار هذا الاسم لابنتها وقالت إن هذا جاء تيمناً باسم والدتها ليلى التي كانت تلقب في عائلتها بليلى الورد.

واللافت أنها تعرضت للهجوم من قبل عدد من المتابعين لأسباب مختلفة حيث اعتبر بعضهم أنها تحب الأسماء المركبة وذكروا في هذا السياق قضية مون بيبي. وعلق آخرون بأنها تحب الاستعراض فيما ذكر فريق ثالث قضية الفنانة حلا الترك ووالدتها.

وجاء في التعليقات: “كان سمتها ليلى والذئب” و”يالله كلها شهرين وتاخذين عقابك ويا ليت تتعلمين درس” و”وحدة توها والدة وعم تستعرض” و”وش ذا الاسم؟ ليلى روز.” و”تحب الأسماء المركبة: مون بيبي”.

ويشار إلى أن الفنانة شاركت متابعيها في وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها على “إنستغرام” صورة كشفت من خلالها اختيار الاسم وكتبت: “الحمد لله عسلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلى روز على اسم الغالية أمي الحمد لله عسلامتك حبيية مامي”.