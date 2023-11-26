يحتفل ليلة السبت 25 نوفمبر 2023، المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بزفافه على لمى الشواربي، داخل فندق ماريوت بمنطقة الزمالك.

وتواجد في حفل زفاف نجل الفنان محمد ثروت عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج.

حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية ونجوم النادي الأهلي للاحتفال بالعروسين.

ويكتفي العروسين بكتب الكتاب وعقد القران فقط بحفل يحضره الأهل والأصدقاء والأحباب، دون إقامة حفل زفاف وتوفير ما ينفق على الزفاف لمساعدة غير القادرين.

واحتفلت لمى الشواربي والمخرج أحمد ثروت بخطوبتهما عام 2022 ، ليتعرض بعدها “أحمد” للإصابة بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، وسافر للخارج لتلقي العلاج حتى شفي منه، وعاد لحياته الطبيعية مرة أخرى، ليقرر الاحتفال اليوم بزفافه.

من هي لمى الشواربي خطيبة المخرج أحمد ثروت؟

عمرها 27 عامًا.

– لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي.

– تولت شارة كابتن المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مواليد 98.

– يتابعها على حسابها في إنستجرام 5 آلاف شخص.

-لا يتابعها أي من الفنانين سوى المطرب محمد ثروت والد خطيبها

– هوايتها المفضلة هي القراءة.

– نجمها المفضل هو ويل سميث.

– مطربها المفضل هو عمرو دياب.

– كانت تتمنى أن تكون مدربة يوجا.

– تحب ارتداء الملابس الكاجوال.

-احتفلت بخطوبتها على المخرج أحمد ثروت عام 2022.

– أهداها خطيبها يوم الخطوبة أغنية بعنوان “وجودك فرق”، وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر.

-رافقت أحمد ثروت في رحلة علاجه بعد إصابته بمتلازمة ميلر فيشر، ورفضت التخلي عنه في ظل مرضه.

-وافقت على فكرة خطيبها بعدم إقامة حفل زفاف والتبرع بأموال الحفل لغير القادرين.

رحلة علاج أحمد ثروت

وظهرت العروس لمى الشواربي وخطيبها أحمد ثروت ووالده محمد ثروت، مؤخرا ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم على شاشة on ، حيث تحدث أحمد ثروت لأول مرة عن تفاصيل مرضه ورحلة علاجه بعد إصابته بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، والتي أدت إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك.

وبكى أحمد ثروت ووالده محمد ثروت خلال حديثهما عن رحلة المرض والعلاج، وأكد “أحمد” أن وقت مرضه كان يفكر أنه لو لم يستطع المشي مجددًا سيكون راضيًا بقضاء الله، قائلًا: “مرة واحدة جالي خمس إعاقات ولو ما ممشيتش تاني كنت هكون راضي”.

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