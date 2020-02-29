“اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك”.. أحلام تتوجه بالدعاء بعد انتشار كورونا

توجهت الفنانة الإماراتية أحلام بالدعاء إلى الله، عقب انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية خلال الايام الماضية مطالبة متابعيها بالاستغفار.

فقد كتبت أحلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر:”اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. كورونا اكثروا من الاستغفار”.

اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. 🙏🏻 #كورونا اكثروا من الاستغفار — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2020

يذكر ان خريطة انتشار فيروس كورونا اتسعت في الايام الماضية لتشمل مناطق جديدة من العالم وسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.