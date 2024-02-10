مرت أول أمس الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام، الذي ولد عام 1951، وهو فنان شامل فهو ممثل ومغني وملحن وموزع وكاتب أغاني وسيناريو ومقدم برامج أيضا، وكان معروفا لدى الجمهور بحسه الفكاهي.

أبناء حسين الإمام

كشفت الفنانة سحر رامي خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، فإنه له ابنان هما (سالم ويوسف حسين الإمام)، وذكرت عنه أنه: «كان أب حنين، وهما نسخة منه دلوقتي حتى في الشعر والشكل، ويوسف واخد منه كتير جدًا، مش قادرة أقول إن حسين الإمام توفي، هو لسه موجود وحتة منه موجودة».

وأضافت «رامي»، عن الفنان حسين الإمام، أنها لم تستطع أن تحكي مدى اشتياقها له: «لسه بنتكلم معاه وبناخد رأيه في كل حاجة، وبنقعد نفتكر كلامه معانا، كان دايمًا بيعمل كل الحلو، وبنفتكر كل مواقفه حتى لما كان بيصحى يطمن علينا كلنا».

من هو يوسف حسين الإمام؟

وبالتعريف عن يوسف يُذكر أنه مصور وممثل ومخرج صاعد قدم أكثر من فيلم قصير وحاز على بعض الجوائز من عدة مهرجانات سينمائية، درس إخراج وتمثيل في معهد السينمــا، وشارك بعدة اعمال، أهمها:( فيلم واحد/ صفر، مسلسل 6 ميدان التحرير، مسلسل كلام نسوان مع لوسي وإخراج عمر عبدالعزيز، فيلم احكي يا شهر زاد وفيلم لحظات أنوثة ومسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي).

معلومات عن سالم حسين الإمام

بحسب حديث والدته سحر رامي ف سالم عمره 25 عامًا. هو الابن الأصغر لسحر رامي وحسين الإمام. وهوى الأفلام ومتابعة السينما.

من هو حسين الإمام؟

ولد الفنان متعدد المواهب حسين الإمام في القاهرة عام 1951 لعائلة فنية بإمتياز. والده المخرج الكبير حسن الإمام وأخيه هو الفنان مودي الإمام. متزوج من الفنانة سحر رامي وله منها ولدان هما يوسف وسالم.

درس في كلية الفنون الجميلة وكان لديه ميول كبيرة للغناء والتمثيل فما كان من والده حسن الإمام إلا أن أشركه في عدة أفلام من إخراجه خلال فترة السبعينات منها فيلم “السكرية”، فيلم “بمبة كشر”، فيلم “وانتهى الحب”، فيلم “بديعة مصابني”، فيلم “دعاء المظلوم”، فيلم “حب فوق البركان” وغيرها الكثير.

سافر حسين الإمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلمه في تشيكل فرقة روك وبقي هناك في مدينة شيكاغو حيث كون فرقة مع أخوه مودي الإمام ثم قرر الأخوان العودة إلى مصر لغناء ما يقولونه بالإنكليزية ولكن بلغة عربية.

فرقته الموسيقية

شكّل حسين ومودي الإمام فرقة “طيبة” عام 1980 وأطلقوا العديد من الألبومات التي نجحت بشكل كبير بين الشباب في ذلك الوقت.

واستمر حسين في سنوات الثمانينات بالتمثيل في عدة أعمال فشارك في فيلم “لا تظلموا النساء”، فيلم “السلخانة”، فيلم “عسل الحب المر”، فيلم “الثعابين”، فيلم “المطارد”، فيلم “التوت والنبوت” وفيلم “الفريسة”.

دخوله مجال التمثيل

عام 1990 خطى خطوة فنية جديدة بتأليفه أغاني لغيره من الفنانين أولها كان في فيلم “كابوريا” لأحمد زكي وشارك في التمثيل فيه ونجح الفيلم والأغاني بشكل كبير.

وتابع في هذا المجال فشهدت التسعينات العديد من مشاركاته في تأليف أغاني الأعمال وأفلام والتمثيل فيها منها فيلم “القاهرة منورة بأهلها”، فيلم “حكايات الغريب”، فيلم “أيس كريم في جليم”، فيلم “مغلف بالشوكولاتة”، مسرحية “باللو باللو”، فيلم “كراملة”، فيلم “صمت الخرفان”، فيلم “استاكوزا”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “الشارع الجديد”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” الجزء الثاني، فيلم “بيتزا بيتزا”، فيلم “المهمة”، فيلم “أشيك واد في روكسي”، فيلم “الكافير”، فيلم “الوردة الحمراء” وفيلم “النمس”.

خلال سنوات الألفين شارك حسين الإمام في فيلم “ابن عز”، مسلسل “للعدالة وجوه كثيرة”، فيلم “كذلك في الزمالك، مسلسل “الكلام المباح”، مسلسل “الشيطان لا يعرف الحب”، مسلسل “أسلحة دمار شامل”، مسلسل “أحزان مريم” مسلسل “سعيد تعيس جداً جداً”، مسلسل “عاليها واطيها”، فيلم “لحظات أنوثة”، سيت كوم “6 ميدان التحرير”، فيلم “احكي يا شهرزاد”، مسلسل “كلام نسوان” وفيلم “واحد صفر”.

آخر أعماله قبل الوفاة

كان يستكمل دوره في مسلسل “كلام على ورق” مع المخرج محمد سامي حين وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة في 17 أيار/مايو 2014 ليرحل عن عالمنا بعد أن ترك بصمة واضحة في الفن وخصوصًا في الغناء والموسيقى.

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