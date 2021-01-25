أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن أنه اعتنق الديانة المسيحية وذلك عبر مقطع فيديو ظهر فيه مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.
وقد تداول الناشطون على مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، والذي بدأه بالقول “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد”.
وردد المؤمن في الفيديو مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.
وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.
وتصدر اسم محمد المؤمن ترند مواقع التواصل على مستوى الكويت، حيث واجه العديد من الانتقادات، ودشن المغردون وسما بعنوان يحمل اسمه وسط آلاف من التعليقات.