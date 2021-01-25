أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن أنه اعتنق الديانة المسيحية وذلك عبر مقطع فيديو ظهر فيه مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.

وقد تداول الناشطون على مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، والذي بدأه بالقول “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد”.

من الاخبار التي صدمتني جداً خبر تنصر المذيع الخلوق #محمد_المؤمن



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا pic.twitter.com/V5dv2E7096 — كـــويتيــه أصيــــلــه (@KUWTIYA) January 24, 2021

وردد المؤمن في الفيديو مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

وتصدر اسم محمد المؤمن ترند مواقع التواصل على مستوى الكويت، حيث واجه العديد من الانتقادات، ودشن المغردون وسما بعنوان يحمل اسمه وسط آلاف من التعليقات.

توضيح لما ظهر من المذيع الاسبق#محمد_المؤمن



يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك pic.twitter.com/2NpyEn26KW — عاجل (@NEWSKUWAITY) January 24, 2021

لايوجد مبرر لأي مسلم يغير دينه ولكن حسب الفيديو المتداول من المذيع #محمد_المؤمن ارى بما لايدع مجال للشك انه يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش حالة من الارتباك والشتات وهذا انعكس على هيئته وصحته وتفكيره والواجب ان ندعوا الله أن يهديه ويشافيه وان يعود الى رشده وعقله ودينه وعافيته. pic.twitter.com/KLjAsdIQHT — محمد مرزوق العتيبي (@mahamad_otaibi) January 24, 2021

شاب إعلامي في قمة الاحترام و الأخلاق

بشهادة إعلاميين كثر وضيوفه في برامجه الإعلاميه على التلفزيون او اليوتيوب



لا أعلم سبب تحوله المفاجئ ولكن الله وحده يعلم



اللّهم عليك بمن ظلمه واسأل الله لك الهداية#محمد_المؤمن pic.twitter.com/m48bdybJvN — al7mrane م.أحمد (@q8ahmed) January 24, 2021