فجر السيناريست أيمن بهجت قمر مفاجأة حين صرح، خلال حوار سابق مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show Time ، بأن فيلم “إكس لارج” لم يكن في الأساس مكتوباً للفنان المصري أحمد حلمي، حيث حمل في مرحلة مبكرة من العمل على فكرته اسم “تيمور إكس لارج”، وكان المرشح للقيام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وحكى قمر عن مفارقة خاصة بالفيلم، فخلال عامي 2001 و 2002، كان قد بدأ العمل على فكرة “تيمور إكس لارج”، ثم أنجز مع الفنان أحمد حلمي فيلمهما “آسف على الإزعاج”، ليفاجأ بعدها بأن أحمد حلمي أيضًا يفكر في نفس الإتجاه: عمل فيلم عن شخص بدين.

وكشف «قمر» عن استلهمه فكرة “إكس لارج” من حياته وحياة والده، الذي توفي في سن صغيرة، وكان مثل كل عائلة قمر، يمتاز بالبدانة، وكان هو أيضاً كذلك، ففي سن الـ 13 كان وزنه 107 كيلوجرامات، وكان صديقه مجدي، الذي أطلق اسمه على بطل الفيلم، أيضاً يعاني من البدانة، ومر بقصة حب مشابهة للقصة في الفيلم.

الفنان الراحل “علاء ولي الدين”

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وقدم فيلم “إكس لارج” مأساة شاب بدين جداً هو مجدي الذي لعب دوره أحمد حلمي وهو رسام كاريكاتير ناجح وموهوب، إلا أنه يعيش في فراغ رهيب، ويعاني الوحدة ربما بسبب ضخامة وزنه، وعدم قدرته علي الحركة، ومع ذلك فإنه يصبح حائط مبكى لصديقاته اللاتي لا يشعرن بالخجل من الفضفضة له بمشاكلهن الخاصة.

حيث أنه لا يجد فيه الأصدقاء الشباب ندا أو خصما فليس منه خوف على نسائهم، وهو أمر يسعده ويشقيه في الوقت ذاته؛ فهو يتمنى مثل أي شاب في الدنيا أن ينال الاهتمام من أجل شخصه، ويتمنى أيضا أن ينال إعجاب أي فتاة معقولة، ولكن هذا لا يحدث، فيفرط في تناول الطعام ويتفنن في ملء معدته حتى ينقلب على ظهره، ويصعب عليه أن ينهض من دون مساعدة.

وخال مجدي هو الوحيد الذي أدرك مأساته، ولعب دوره الفنان الراحل إبراهيم نصر، وكان يشاركه ضخامة الحجم، ومن ثم هواية التهام الطعام، لكن الخال الطيب ينصح “مجدي” بتخفيض وزنه، حتى لا يلقى المصير ذاته الذي آل إليه الخال الذي يعاني من أمراض متعددة، وفوق ذلك لم ينجح في حياته الخاصة، ولم يجد امرأة تقبل به زوجا فقضى حياته في وحدة لا يملؤها إلا الطعام.

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