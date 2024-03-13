تحدثت النجمة أصالة عن إصابتها بمرض شلل الأطفال الذي مازال يلازمها حتى الآن ويزداد الألم في حالة الحزن.

أصالة تتحدث عن إصابتها بشلل الأطفال

قالت أصالة: “مشكلة رجلي تجددت منذ 4 سنوات، وتجدد عندي المرض لأنه يتأثر بالحزن، رجلي حساسة مثلي، ولما أزعل هي تتضايق على طول”، وذلك حسب تصريحاتها لبودكاست Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وشاركه في تقديم الحلقة النجمة ياسمين صبري.

وباغتها أديب بالسؤال “أول مرة أعرف أن المرض يعود مرة ثانية للكبار”، وأجابته أصالة: “مش بيرجع، هو ما راح، أنا عندي شلل أطفال وهو يظل موجود”، ليقاطعها عمرو أديب: “هو مش شلل الأطفال دا يظل للأطفال وينتهي عند الكبار؟”، لتجيبه أصالة ممازحة: “لذلك أقول لك إني طفلة”.

وتابعت: المرض يظل ولكنه يحتاج دائما أتدرب وأتمرن، أنا عموما أتحرك كثيرا، وألعب رياضة، ولكن منذ فترة أوقفتها وسأعود”.

صوت أصالة في دراما رمضان 2024

من ناحية أخرى، تشارك أصالة بصوتها في دراما رمضان 2024، من خلال غناء تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو”، ومن بطولة مي عمر، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم سيليميديا، وتقدم أصالا أغنيتين الأولى بعنوان “الجوكر”، من كلمات حسام طنطاوي، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان “الحظ”، وهي من كلمات محمد عبد المنعم، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.

نعمة الأفوكاتو

“نعمة الأفوكاتو” بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama – مها سليم.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان خاصة بعد طرح البرومو والذى كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

تقدم مى عمر في “نعمة الأفوكاتو” دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماه الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

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