انتقد الفنان تامر عبد المنعم، اعتذار الفنان محمد سلام عن المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي”، بسبب أحداث فلسطين.
تامر عبدالمنعم ينتقد موقف محمد سلام
ونشر تامر عبد المنعم، صورة لعادل إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Facebook: “عملت معه لسنوات طويلة، الأستاذ عادل إمام علمنا إن المسرح رسالة وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء وهي المسرح لا يعيقه إلا القبر”.
واختتم الفنان تامر عبد المنعم حديثه قائلا: أظن الرسالة وصلت، كفاكم مزايدات وكفاية إهانة لمهنة الفن بقا.
انسحاب محمد سلام من موسم الرياض
وأثار الفنان محمد سلام عاصفة جدل خلال الساعات الماضية، بعدما اعتذر عن المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية خاصة في قطاع غزة.
وأثار قرار محمد سلام انقساما حادا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، إذ أيده كثيرون في إبداء التعاطف وإظهار كامل الدعم لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».
اعتذار محمد سلام عن مسرحية «زواج اصطناعي»
كشف محمد سلام عن تفاصيل هذا الأمر في فيديو له على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر».
وأضاف محمد سلام: “المفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا”.
وتابع: “ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح اعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين”.
انا حسبت انه زعلان على ضحايا زلزال المغرب !!
متى توقف الموت في بلداننا ؟؟
المهم حتى في العزاء او انك في ثغر الردى لا تنسى ابتسامتك وحتى دعبك الايماني الذي ليس فيه شيء يغضب الله ، اما ان كان فيه شيء يغضب الله شخلعة وفسوق كيف تعمله في وقت الا حزن ؟؟!! مادام هو دعابة (مزح وتسلية) مباحة ، افعله ولو كان بينك وبين الموت ثواني !!
يقال ان احد اصحاب الحسين عليه السلام كان يداعب ويمزح مع بعض صحابته وهم محاصرين من جند الملعون يزيد ، فتبسم صديق له وقال : اهذا وقتها ؟؟ فاجابه الصحابي مؤكدا ان هذا وقت الفرحة ، وقال له : ليس بيننا وبين معانقة حور العين الا ان يميل علينا هؤلاء( جند بني امية ) بسيوفهم .
فخليك مبتسم يا هذا حتى الصورة تطلع حلوة هههههه خاصة في زمن الصعود للسماء شهداء !!
عجبتني مقولة متداولة عن اطفال غزة تقول : كل الاطفال الشهداء مرسوم على وجوههم ضحكة وابتسامة غريبة ، يبدو ان ملك الموت عليه السلام وعدهم بالكثير من الحلوى في طريق عروج ارواحهم للسماء !!!
الأستاذ عادل إمام علمنا إن
المسرح رسالة وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء وهي المسرح لا يعيقه إلا القبر”.
“”””””””””‘””””””””””
وهل انت يا تامر عبد المنعم من النبلاء و العقلاء؟
تخسى أن تكون منهم، لكن محمد سلام الذي تهاجمه يستحق ان يكون نبيل و عاقل وعن جدارة ومن نفسه لنفسه .
شيء مهم استوقفني بموقف الممثل المحترم محمد سلام الذي انسحب من موسم الرياض ، وهو ما يحدث معي هنا بنورت من البعض الذين يزعجهم وجودي ومواقفي الوطنية السياسية و أنني لا اهتم للقيل و القال و المحاولات البائسة الفاشلة
للنيل مني و من سمعتي ، ما يحصل ان الموقف الرائع للممثل انه بما فعله فضح الوسط الفني و لا أعمم لانه يوجد بعض الفنانين محترمين شرفاء
عندهم مباديء و مواقف مشرفة تجاه القضايا العربية والاسلامية ولكن أقصد الفئة التي لا تهتم
إلا بمصالحها الخاصة و عندهم المادة قبل أي شيء و أهم من أي شيء حتى أهم من شرفهم و سمعتهم و كرامتهم !
الرجل فضح بعض من يسمون أنفسهم فنانين مثل تامر عبد المنعم الذي يستشهد بكلام عادل إمام ! و كأن عادل إمام شخصية مهمة عالمياً و له تأثير على كوكب الأرض بعلمه و عبقريته في مجال مهم أو كأنه عادل إمام من العلماء العباقرة الذين اكتشفوا أو اخترعوا شيء مفيد للبشرية ؟!؟
عادل إمام ممثل كوميدي مثل المهرج يُضحك الناس بمسرحياته و يقبض المال ، هذا غير طبعاً
أن له آراء سياسية معاديه للمقاومة الإسلامية ،
عادل امام معظم أفلامه ان لم تكن كلها فيها ابتذال و فسق فهل يصح أن يكون قدوة و يُستشهد ب أقواله ؟ إلا اذا يصح عند من يشبهون
نهج عادل امام الفني و يستبيحون الافعال التي لا تحصل الا بين الأزواج بغرف نومهم و ببيوتهم و
لكنهم يفعلوها على الشاشة أمام الملايين !
لست شيخة ولا أفتي و لا أدّعي ما هو ليس عندي و لكنني انسانة عندي وجهات نظر و آراء و مباديء
أطرحها ولا أفرضها .
بالنسبة لي محمد سلام الممثل البسيط بما فعله
بما يمليه عليه ضميره كرجل عربي مصري مسلم
أفضل من كل تاريخ عادل امام الذي يتباهون به .
و تامر عبد المنعم يحب أن تتعلم احترام اختيارات و قرارات الآخرين وخاصة انه لم يتعرض لك شخصياً لا لك و لا لغيرك و انت تريد ان ترقص و تغني و تهرج وتقبض بالريال فهذا شيء يرجع لك
ولا يحق لك ان تهاجم محمد سلام فهو انسان حر
ولكن أنا اعرف نموذجك فمن هم مثلك عندما تحصل مواقف كهذه من داخلهم يشعرون انه تمت تعريتهم وفضحهم و احراجهم .
محمد سلام بموقفك المشرف و انسانيتك و انك انسحبت و انت تعلم انه من الممكن ان يؤثر قرارك على عملك و لكن مع ذلك انسانيتك و مخافة الله
عندك وضعتك بمكانه أفضل حتى من النبلاء و انت العاقل و لا تهتم للمجانين الغوغائيين الذين عريتهم و كشفتهم بسبب موقفك المشرف.
و الأرزاق بيد رب العالمين وليست بيد تركي آل الشخلعة ولا حكومته المنبطحة .
وانت يا تامر عبد المنعم بكلامك عن القبر هل فكرت يا ترى بالموت و القبر ؟
ولا أفهم قصدك ( كفاكم اهانه لمهنة الفن ) ؟
في الحقيقة أنت تُهين نفسك و تُهين الفن بمواقفك الغير مفهومه الا انه بسبب شعورك ان محمد سلام قام بتعريتك و فضحك انت وكل من هم مثلك .
وهل لو كان ممثل أهم من محمد سلام ومشهور جداً و له مكانته و شهرته الكبيره سيكون موقفك نفسه يا تامر ؟؟؟
والنقطة المهمة جداً جداً جداً
قبل الهجوم على محمد سلام و التركيز عليه
لماذا لم يهاجموا مـهـلـكــة الإنبطاح و الإنحلال
والفسق و الفجور ؟؟؟
ألا ينظر المضحوك عليهم و من يحملون داخلهم طائفية و فكر وهابي أن مـهـلـكـة آل سلول هي الدولة المسلمة الكبيرة التي هي قِبلة لكل المسلمين بالعالم ؟ ولا أقصد قِبلة بسبب المقدسات الاسلامية لا لا لا و لكن أقصد كما
يراها البسطاء و الساذجين و المنافقين انها الدولة
الأم للمسلمين التي من المفروض ان تكون مواقفها السياسية مشرفة و تحمي وتدافع عن كل مسلم بالعالم !!
ولكن ما يحصل و حصل منذ قرن لليوم ان بلاد الحرمين للأسف تم تدنيسها بعصابة تحكمها
من بقايا بني قريظة و الذين أقاموا دولتهم على جثث الآخرين و استرخصوا الدماء العربية والاسلامية و خانوا و غدروا و تنازلوا وأيديهم ب إيدي غربية و صهيونية قذرة تُحارب العرب و المسلمين و تحارب دين الإسلام الذي بدأ من بلاد الحرمين!!!
لو كان عندهم اسلام حقيقي و مخافة الله و لو كانوا بشر لكانت أرض الحرمين فعلاً قِبلة و دعم و سند
لكل مسلم مظلوم و مستضعف في العالم ولكن
العكس هو الصحيح !
لو كان عندهم ضمير و شرف و خجل لكانوا أوقفوا الحفلات و المهرجانات و المسرحيات و لكانوا احترموا مشاعر الانسان الفلسطيني الذي يستباح دمه و يسترخصه الصهاينة و حلفاء الصهاينة و
لكانوا شعروا مع الفلسطيني بحزنه و ظلمه
الفلسطيني عنوان الكرامة الذي يقف بوجه قوى عالمية و ليس فقط الصهاينة ، الفلسطيني الذي
صنع كرامة و حافظ و يحافظ عليها لمن لا يعرفون ما هي الكرامة لانهم يفتقدوها ،،،
ألا يخجلون على أنفسهم ؟؟؟
لكنهم بمــهــلــكـة آل سلول لا خجل و لا حياء و لا مخافة الله ولا شرف ولا ضمير ولا انسانية و لا كرامة و لا انتماء الا لأصلهم اليهودي .
أصلاً بلاد الحرمين البقعة الطاهرة لا يجوز أن يحولوها لملهى ليلي كبير !!!
لكنهم لا يفهمون و لا يستوعبون على أي بقعة يعيشون و لذلك و لا أيستبعد ان الله سبحانه وتعالى سوف يسلط عليهم أقذر و أحقر المخلوقات وهم الصهاينة و هذا بالفعل نراه
من زيارات الصهاينة و تواجد الحاخامات هناك و القيام بطقوسهم الدينية هناك على أرض الحرمين
على أرض الإسلام !
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
تصحيح
أيستبعد= أستبعد
عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى[1].
أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، (4/ 1999)، برقم: (2586)، والبخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (8/ 10) برقم: (6011)، بلفظ: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
“”””””””””””””””””””””””””””””
ان كنتم على ملة الإسلام الحقيقي لكنتم طبقتم
حديث الحبيب المصطفى سلام الله و صلواته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
و هذا نقلته من كتبكم .
لكن انتم على ملة محمد عبد الوهاب و الفكر الوهابي التكفيري الناصبي الذي يسيء للإسلام
والذي لا يعترف بمن يختلفون عنهم بالفكر .
هذا الفكر سبب التطرف و الطائفية و العنصرية
و الفتنة و التفرقة بين المسلمين و العرب .
نتج عنه حكام و حكومات منبطحة خونة .
يقول الجاسوس البريطاني همفر في مذكراته الذي أصبح اسمه فيما بعد ( محمد ) !
والذي هو جاسوس بريطاني من الجواسيس التسعة أو من مجموعة المخبرين التسعة الذين
أرسلتهم بريطانيا للشرق الأوسط و قدموا خدمات و ساهموا بشكل كبير بتوسع المستعمرات البريطانية !
لنرجع للمخبر أو الجاسوس البريطاني
همفر أو ( محمد)
و سوف أنقل جزء من مقال لأحد الكُتّاب كتب عن مذكرات همفر وكيف وصف محمد عبد الوهاب
👇🏻👇🏻👇🏻
ومما اكتشفه همفر في شخصية محمد بن عبد الوهاب السني هو استعداده بنفسه لدرجة أنه رأى بأنه قد وصل لرتبة المجتهد الذي لا يتقيد بآراء الخلفاء الراشدين أو يرجع إليها وتجاوزه كذلك لمذاهب الأئمة الأربعة وفقهاء المسلمين ومحدثيهم والاكتفاء بفهمه الخاص للقرآن والسنة وهنا يمكن القول أن الجاسوس همفر قد وجد ضالته التي كان يبحث عنها، وهي كيف يمكن تحويل هذه الشخصية المغرورة التي تحمل بذور الانشقاق والانفصال مع الفهم السطحي والبدائي للدين لصالح بريطانيا الاستعمارية ومن هنا بدأت القصة الدرامية لمؤسس السلفية الوهابية التي كان ضررها على الأمة أكبر من نفعها ولازالت للأسف الشديد هذه المرجعية تستخدم من طرف الغرب وأعداء الإسلام بما يتعارض والإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
لقد استغل الجاسوس همفر كما دون هو ذلك في مذكراته غرور محمد بن عبد الوهاب ووطد صلته به وراح يثني عليه باستمرار ويعدد مواهبه الخارقة التي جعلها تفوق مواهب الخلفاء الراشدين ومن أنه لو عاصر الرسول (ص) لأوصى بأن يكون خليفة من بعده وبأنه اليوم هو المنقذ والمخلص للإسلام والمسلمين من الضياع وهذا لما يتمتع به من تحرر وشجاعة؛ ومن خلال هذا المدح والغزل الخبيث.
للتعليق تكملة
👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻
يقول الجاسوس البريطاني عن محمد بن عبد الوهاب بأنه شديد الانفعال وعصبي المزاج وهذه من المميزات التي تجعل الشخص سهل الانقياد وبالخصوص إذا كان يحمل مشروعا يريد له أن يتحقق في واقع الحال وهنا عرض همفر وبتوجيهات من المخابرات والخارجية البريطانية على ابن عبد الوهاب الدعم المالي والحماية من المضايقات التي قد يتعرض لها من الحكومات والعلماء حتى يستطيع نشر آرائه وأفكاره وإذا اقتضى الأمر حتى تزويده بالسلاح للدفاع عن نفسه حتى ولو اضطر الأمر إلى تأسيس إمارة صغيرة خاصة به في أطراف بلاد نجد، ولكن ذلك يتوقف على تحقيق جملة من الشروط التي نصحه بها همفر وهي أولاً أن يُكّفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل المسلمين واستباحة دمائهم ما لم يفقهوا التوحيد على مذهبه وثانيا الدعوة لهدم الكعبة باسم أنها من آثار الوثنية، وثالثا الخروج على طاعة الخليفة والمطالبة بمحاربته وبعزله ومحاربة أشراف الحجاز والتمرد عليهم، ورابعا هدم القباب والأضرحة بما فيها قبر النبي والصحابة، وهذا الذي كان من الشيخ بن عبد الوهاب الذي طبق خارطة الطريق البريطانية التي لم يسقط منها سوى الدعوة لهدم الكعبة، أما الباقي فقد نفذه بكل قوة فسادت الفوضى والإرهاب والفتنة ربوع الحجاز والشام وبذلك فرح الكافرون بنصر خبرائهم الذين جلبوا محمد بن سعود ليعقد حلفا أو تحالفا مع محمد بن عبد الوهاب والتأسيس للبذور الأولى لقيام المملكة العربية السعودية ذات المرجعية الوهابية السلفية وهذا الذي تحقق وهذا الذي نعاني من ويلاته اليوم وما ضاعت فلسطين وما ضاع القدس الشريف وأولى القبلتين إلا بسبب هؤلاء القوم الذين حولوا نساءهم وأموالهم إلى قبلة لهم، ولكن كل ذلك الملك هو بين أصابع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
هل عرفتم الآن حقيقة الذين يحكمون بلاد الحرمين ؟
هل عرفتم ما هو الفكر أو المذهب الوهابي التكفيري السلفي؟
وماذا فعل هذا الفكر ب الامة العربية والإسلامية ؟
قبل يومين محطة سي ان ان أجرت مقابل مع الفلسطينيه القدوه والفخر لكل فلسطينيه الملكه رانيا وسألوها عن شعورها عن يوم 7 اكتوبر اي عن هجوم حماس على اسرائيل وكان جواب الليدي الفلسطينيه انها كانت مصدومه من هذا العمل الغير انساني وطبعا هي تدين اعمال حماس في قتل الاطفال والنساء والعزل وقامت الست رانيا باعطاء حماس درس في اصول الحرب ومعاملة الاسرى ولبست عمانة الدين وذكرتنا بوصايا رسولنا عن معاملة الاسرى وعن اخلاق المحارب والغريب بالامر انها كانت طول المقابله تتحدث بلسان الاردنيين و تعتبر نفسها اردنيه وكل رددودها كان تعبير عن وجهة نظر بلدها الاردن ولم تقل في مقابلتها ولا مره انها فلسطينيه بالاضافه الى انها لم تعطي جواب عن وجهة نظرها كفلسطينيه مع ان المذيعه كررت السؤال عليها اكثر من مره وكانت تراوغ في الاجابه وتتكلم بلسان الشعب الاردني وتجب نفس الاجابه نحن هنا في الاردن……… اما عن وجهة نظرها في حل قضية فلسطين فقالت انه مطابق مع وجهة نظر الحيله سيدها الصيهوني عبدالله الخائن الا وهو الجلوس على طاولة المفاوضات وحل النزاع بشكل ودي اما نهاية مقابلتها بالحقيقه كان صادم واثبتت انها متصهينه طالبت بل وتريد ان يكون للفلسطينيين دوله فلسطيني امنه تعيش بامان جنبنا الى جنب في سلام وامان مع دولة اسرائيل ولنضع مليون خط تحت دولة اسرائيل وهذا يعني ان القدوه والفخر معترفه بدولة اسرائيل اذا كانت بنت فلسطين معترفه باسرئيل وتدين اعمال حماس في يوم 7 اكتوبر فلماذا يزعلوا الفلسطينيين عندما احد رؤساء العرب يقول دولة اسرائيل ولماذا الفلسطينيين نازلين سب وشتم واهانات واتهامات بخلق الله ومعتبرين كل دوله طلبت من حماس ضبط النفس على انهم متصهينين وصهاينه ومتضامنين مع اسرائيل وبنت بلدهم وقدوتهم وفخرهم لها نفس المبدأ ووجهة نظر وماشيه على درب ابن عمها الصهيوني عبدالله الخائن والمعلوم لكل العالم ان طول عمر ملوك الاردن خونه وحبايب مع الصهاينه ورانيا الفلسطينيه شرحهم
اما حقيقه الملكه رانيا الفلسطينيه فخر وقدوة فلسطين كارثه قبل يومين محطة سي ان ان أجرت مقابل مع الفلسطينيه القدوه والفخر لكل فلسطينيه الملكه رانيا وسألوها عن شعورها عن يوم 7 اكتوبر اي عن هجوم حماس على اسرائيل وكان جواب الليدي الفلسطينيه انها كانت مصدومه من هذا العمل الغير انساني وطبعا هي تدين اعمال حماس في قتل الاطفال والنساء والعزل وقامت الست رانيا باعطاء حماس درس في اصول الحرب ومعاملة الاسرى ولبست عمانة الدين وذكرتنا بوصايا رسولنا عن معاملة الاسرى وعن اخلاق المحارب والغريب بالامر انها كانت طول المقابله تتحدث بلسان الاردنيين و تعتبر نفسها اردنيه وكل رددودها كان تعبير عن وجهة نظر بلدها الاردن ولم تقل في مقابلتها ولا مره انها فلسطينيه بالاضافه الى انها لم تعطي جواب عن وجهة نظرها كفلسطينيه مع ان المذيعه كررت السؤال عليها اكثر من مره وكانت تراوغ في الاجابه وتتكلم بلسان الشعب الاردني وتجب نفس الاجابه نحن هنا في الاردن……… اما عن وجهة نظرها في حل قضية فلسطين فقالت انه مطابق مع وجهة نظر الحيله سيدها الصيهوني عبدالله الخائن الا وهو الجلوس على طاولة المفاوضات وحل النزاع بشكل ودي اما نهاية مقابلتها بالحقيقه كان صادم واثبتت انها متصهينه طالبت بل وتريد ان يكون للفلسطينيين دوله فلسطيني امنه تعيش بامان جنبنا الى جنب في سلام وامان مع دولة اسرائيل ولنضع مليون خط تحت دولة اسرائيل وهذا يعني ان القدوه والفخر معترفه بدولة اسرائيل اذا كانت بنت فلسطين معترفه باسرئيل وتدين اعمال حماس في يوم 7 اكتوبر فلماذا يزعلوا الفلسطينيين عندما احد رؤساء العرب يقول دولة اسرائيل ولماذا الفلسطينيين نازلين سب وشتم واهانات واتهامات بخلق الله ومعتبرين كل دوله طلبت من حماس ضبط النفس على انهم متصهينين وصهاينه ومتضامنين مع اسرائيل وبنت بلدهم وقدوتهم وفخرهم لها نفس المبدأ ووجهة نظر وماشيه على درب ابن عمها الصهيوني عبدالله الخائن والمعلوم لكل العالم ان طول عمر ملوك الاردن خونه وحبايب مع الصهاينه ورانيا الفلسطينيه شرحهم
قبل يومين محطة سي ان ان أجرت مقابل مع الفلسطينيه القدوه والفخر لكل فلسطينيه الملكه رانيا وسألوها عن شعورها عن يوم 7 اكتوبر اي عن هجوم حماس على اسرائيل وكان جواب الليدي الفلسطينيه انها كانت مصدومه من هذا العمل الغير انساني وطبعا هي تدين اعمال حماس في قتل الاطفال والنساء والعزل وقامت الست رانيا باعطاء حماس درس في اصول الحرب ومعاملة الاسرى ولبست عباءة الدين وذكرتنا بوصايا رسولنا عن معاملة الاسرى وعن اخلاق المحارب والغريب بالامر انها كانت طول المقابله تتحدث بلسان الاردنيين و تعتبر نفسها اردنيه وعلى انها اردنيه وكل رددودها كان تعبير عن وجهة نظر بلدها الاردن ولم تقل في مقابلتها ولا مره انها فلسطينيه بالاضافه الى انها لم تعطي جواب عن وجهة نظرها كفلسطينيه مع ان المذيعه كررت السؤال عليها اكثر من مره وكانت تراوغ في الاجابه وتتكلم بلسان الشعب الاردني وتجب نفس الاجابه نحن هنا في الاردن……… اما عن وجهة نظرها في حل قضية فلسطين فقالت انه مطابق مع وجهة نظر الحيله سيدها الصيهوني عبدالله الخائن الا وهو الجلوس على طاولة المفاوضات وحل النزاع بشكل ودي اما نهاية مقابلتها بالحقيقه كان صادم واثبتت انها متصهينه طالبت بل وتريد ان يكون للفلسطينيين دوله فلسطينيه امنه تعيش بامان جنبنا الى جنب في سلام وامان مع دولة اسرائيل ولنضع مليون خط تحت دولة اسرائيل وهذا يعني ان القدوه والفخر معترفه بدولة اسرائيل مثل سها عبدالله الخائن فالسؤال هنا اذا كانت بنت فلسطين القدوه والفخر والمحبوبه من قبل كل نساء وبنات فلسطين معترفه باسرئيل وتدين ماقامت فيه حماس يوم 7 اكتوبر فلماذا يزعلوا الفلسطينيين عندما احد رؤساء العرب يقول دولة اسرائيل ولماذا الفلسطينيين نازلين سب وشتم واهانات واتهامات بخلق الله ومعتبرين كل دوله طلبت من حماس ضبط النفس على انهم متصهينين وصهاينه ومتضامنين مع اسرائيل وبنت بلدهم وقدوتهم وفخرهم لها نفس المبدأ ووجهة نظر وماشيه على درب ابن عمها الصهيوني عبدالله الخائن والمعلوم لكل العالم ان طول عمر ملوك الاردن خونه وحبايب مع الصهاينه ورانيا الفلسطينيه شرحهم
كاتبة معلقات ههههههههه
لو تموت ما انا راد ههههههههه شنو علاقة بريطانيا العظمى بالهز والشخلعة ؟؟
نحن شعب عرباني من زمن هند بنت عتبة نحب التزحلوق على النمارق ونعانق هههههههههه لا بل كان عندنا كوحكاح الاستبضاع ، يعني ولية عندها منيل على عينو في البيت لكنه ليس من سادة القوم ، تقول لزوجها : ما تاخذني لفلان سيد القبيلة حتى انجب ولد عليه القيمة ؟؟؟!!! فيأخذها بكل انشراح لزعيم القبيلة ويبوس يده ورجله ويقول له : دخيلك كحكح هذه الجارية يا بيه هههههههه واعمل لها ولد يكون من النخبة ههههههههه
شعوب خربانة من يوم يومها هههههههه ودود الخل منو فيه !!!
والا هل كان في بريطانين ايام السقيفة او عندما اغتصبوا فدك ، او عندما صغت قلوب امرأتين ( اي زاغت كما عبر القران الكريم ) رغم انهما عايشات في بيت النبي نفسه صلوات الله عليه واله ؟؟
ليس لبريطانيا ولا غيرها علاقة في الهباب الذي نحن فيه لولا وجود شعوب زحلوقية هبلة ، ومساطيل عايشين بيننا .
فهذا الممثل محمد سلام الذي انسحب من موسم الرياض لم ينسحب لان الشخلعة والهز والاغاني والمياصة تغضب الله ؟؟؟ انما لانه في حرب في غزة ؟؟!! يعني عندما لا تكون هناك حرب وموت فعادي يتشخلع هو وكل المتزحلقات ويعصوا الله على كيفهم ويعملوا ما يريدون !! انها ثقافة العيب والمجاملات النفاقية لا غير ، ولا يراد بها وجه الله . وهذا ما ينفع.
نكرر للمرة الالف حل كضية غزة ليس في المقابلات الاعلامية وكثر الكلام ولا حتى بالامتناع عن المشاركة في مهرجان الرياض وغيره .
انما يجب ان يكون بالسماح لاهل غزة ، خاصة الاطفال والنساء والعجايز والمرضى بالخروج الى مصر ( واسرائيل موافقة على ذلك) ليس كلاجئين في سيناء ، انما كسائحين في القاهرة والاسكندرية وغيرها ويبقون هناك الى حين انتهاء الحرب ولن يكلفوا مصر دولار واحد ، بل سيستفيد الاقتصاد المصري منهم كسواح ، خاصة اذا اعطيت كل عائلة غزاوية تصل مصر مبلغ قدره عشرة الاف دولار ، تكفيها للعيش في مصر بكرامة لمدة سنة بالقليل .وكل المطلوب ان تتبرع الدول العربية بمبلغ اربعة مليار دولار لتوزع على اثنين مليون غزاوي .
فيما يبقى المقاتلين وحماس في غزة الى ان يتم حسم المعركة او التوصل لاتفاق سلام ، يكون بموجبه وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى وقوات مصرية او دولية تفصل بين قطاع غزة واسرائيل.
البعض يقول ان اسرائيل في هذه الحالة ستستفرد بحماس والمقاتلين وتقصفهم بشدة ، وهذا غير صحيح ، فاصلا اسرائيل الان تقصف ولا تبالي وقد محت مناطق كاملة من الوجود كما في سوق النصيرات ، ولم تبالي بوجود اطفال او نساء ،
كما ان كثرة عدد السكان في غزة عبء اضافي على حماس وعلى المستشفيات والخدمات والطعام والمياه …..
الحل هو خروج اكثر من مليونين من اهل غزة من الاطفال والنساء الى مصر او غيرها كسواح وليس كلاجئين ، فحتى رئيس وزراء اسكتلندا الذي هو من اصول باكستانية ومتزوج من غزاوية ، اعلن استعداده لاستقبال اهل غزة عنده .
فلا معنى لاشراك الاطفال والنساء فيما يدور هناك من قتل وقصف .
يجب اخراج اثنين مليون مواطن من غزة فورا كسائحين ، وكل عائلة تخرج تمنح عشرة الاف دولار ، والا الطامة ستكون اكبر ، فيما يكتفي العرب بالاستنكار والشجب والتنديد واللطم والامتناع عن الهز بطريقة شكلية مضحكة الغرض منها رفع العتب لا غير .
مرة وحدة في حياتكم اعملوا صح بدل الثرثرة والشجب والتنديد .
ماذا تقول أنت؟