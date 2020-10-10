نشرت احد الحسابات السورية على موقع انستغرام مقطع فيديو يرصد اول المشاهد من تصوير مسلسل “باب الحارة” في جزئه الحادي عشر الذي تنتجة شرطة قبنض.

ويظهر في الفيديو الفنان السوري زهير رمضان الذي يجسد شحصية “ابو جودت” مع الفنان مصطفى المصطفى الذي يؤدي شخصية “مزين فتوح والفنان “يحيى بيازي” بشخصية “ابو نحلة”,

يذكر ان ​زهير رمضان، كان قد أكد في تصريحات صجفية، ​ أنه وقّع مع الشركة المنتجة لمسلسل “​ باب الحارة​ ” من أجل المشاركة في الجزئين الحادي عشر والثاني عشر في الموسمين المقبلين لرمضان 2021 ورمضان 2022.

صاحب شخصية “أبو جودت” غاب عن العمل للمرة الأولى في الجزء العاشر فقط قبل أن يعود مجدداً في الجزء الجديد.

وكشف ​زهير رمضان أن الجزء العاشر من باب الحارة لم يعجبه كثيراً لعدة أسباب، مشيراً إلى أنه في الجزء الحادي عشر سيمهد للجزء الثاني عشر.

كما وطلب عند عودته للعمل، إعادة الممثل مصطفى المصطفى بشخصية “مزين فتوح”، خاصة أنهما شكلا حالة فريدة وطريفة في الجزئين الثامن والتاسع.