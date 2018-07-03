المغربية أمينة العلي تفتح النار على “أحلام”: لا ننتظر منك صدقة وتبرعًا من أموال الشعب المغربي

شنت الممثلة المغربية أمينة العلي، هجوما على المطربة الإماراتية أحلام، بعد اختتام فعاليات مهرجان “موازين” إيقاعات العالم، المقامة بالعاصمة المغربية “الرباط”.

وقالت “العلي” على “انستغرام”: “لما يطفو النور على الجمهور معناها إنو الجمهور قليل، لماذا يا أحلام؟ طبعًا مانتي بأحسن من القيصر (كاظم الساهر)، واللي هو القيصر مع حفظ الألقاب، لكن الشعب المغربي عاق وفاق، مقاطعون ننتظركم السنة الجاية”.

وانتقلت الممثلة المغربية، للهجوم على “أحلام” لكن هذه المرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مضيفة: “لا ننتظر منك صدقة وتبرعًا من أموال الشعب المغربي، وسحقًا للذباب الإلكتروني”.

وأضافت: “تحياتي لك حلومة، وهذا لا يعني أني أبدًا أكرهك، أتمنى لك التوفيق دائمًا، لكن أنا مبسوطة وسعيدة بوعي الجماهير المغاربية وسمعوني عويلكم يالذباب الإلكترونية”. وكانت “أحلام” تبرعت بأجرها كاملًا في حفل “موازين” لصالح جمعية خيرية مغربية، الأمر الذي لقي استحسانًا من الجمهور المغربي، الذي اعتبرها مبادرة جميلة وكريمة من الفنانة الإماراتية.