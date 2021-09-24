تعرضت الفنانة نورا فتحي، ذات الاصول المغربية، موجة من الجدل بعد مشاركتها مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة مكشوفة من منطقة الصدر و البطن تبرز جمالها وقوامها الرشيق.

غير ان هذه إطلالة عرضت نورا فتحي لهجومٍ لاذغا من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتبر أغلبهم انّ هذا الظهور جريئ للغاية وأنه لا يليق بها كا فنانة مغربية.

‏‎يذكر ان نورا فتحي تتصدر قائمة الفنانين الأكثر متابعة على “إنستغرام” حيث يتابعها اكثر من 32 مليون متابع، لتكون بذلك الفنانة العربية والافريقية الأكثر انتشارًا على التطبيق المذكور.

وكان قد سطع نجم نورا فتحي عاليا في سماء بوليوود ونجخ في أزاحة أشهر الفنانين العرب عن عرش “إنستغرام” وعلى رأسهم الموسيقي العالمي الشاب خالد واللبنانية نانسي عجرم، التي ظلت لمدة طويلة تسيطر على المركز الأول عربيا، ليس هذا فحسب بل نجحت فتحي في التفوق حتى على شاروخان، الذي يعد رقما صعبا وظاهرة فنية فريدة في الهند.

يذكر أن الفنانة نورا فتحي، قد حازت خلال شهر فبراير 2021، على جائزة أحسن أداء بمهرجان “dpiff” السينمائي الدولي بالهند.

رحلة نورا فتحي من هوليوود الى بوليوود

ولدت نورة فتحي في مدينة مونتريال الكندية عام 1989، في كنف أسرة مهاجرة من أصول مغربية.

وبعد إتمام دراستها، قررت دخول عالم الشهرة والأضواء مدفوعة بمواهب فنية مختلفة كالرقص والتمثيل والغناء. لكن كندا لم توفر لها مناخا مناسبا يسمح بتفجير طاقاتها. فاضطرت لاختيار وجهة ثانية لمطاردة أحلامها، قاصدة لوس أنجليس، مدينة الحالمين بالشهرة عبر بوابة هوليود. وللمرة الثانية، سيخلف الحظ موعده من نورة فتحي.

وبعد أن كانت على وشك العودة إلى كندا اقترحت عليها إحدى شركات الإنتاج، الذهاب إلى الهند من أجل القيام بتجارب الأداء بأحد البرامج.

ولم يكن من السهل تقبل الفكرة في ظل حاجز اللغة والبعد الجغرافي. لكن طموح الشابة إلى الشهرة، دفعها إلى خوض المغامرة.

وفي الهند التي وصلتها وهي في سن العشرين، دشنت نورة مشوارها بالظهور في بعض الإعلانات التلفزيونية والمشاركة في عروض للأزياء، قبل أن تضع بصمة على مرور ناجح في أشهر برنامج لتلفزيون الواقع في البلاد، وهو ما لفت إليها أنظار المنتجين والمخرجين في بوليوود.

وفي عام 2014، تدخل نورة فتحي عالم بوليوود عبر مشاركتها في فيلم “زئير : نمور سونداربانس” ثم توالت الأعمال وصولا إلى فيلم Satyameva Jayate الذي أدت فيه رقصتها الشهيرة في أغنية “ديلبار”.

وينسب النجاح العالمي الذي حققته هذه الأغنية، للفنانة المغربية التي استحوذت على كل مشاهد العمل ونالت نصيبا كبيرا من التعليقات الإيجابية للجمهور الهندي، الذي يستحسن النمط الجديد التي أدخلته هذه الفنانة على الرقص الهندي.