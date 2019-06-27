الممثلة السورية تولاي هارون: “قلبي يحترق ألمًا”

بعد أشهر على وفاة شقيقتها دينا… قالت الممثلة السورية تولاي هارون إنّ قلبها “ما زال يحترق ألماً”، مشيرة إلى أنها تتذكرها في كل تفصيل من تفاصيل حياتها اليومية.

وفي حديث لموقع “الفن”، قالت تولاي: “صحيح أنني أتابع عملي وأحضّر لعدد من الفعاليات هنا وهناك، إلّا أن دينا لم ولن تُمحى من ذاكرتي، ومازلت أفكر فيها ليل نهار”.

وأكدت أنها تؤمن بالقضاء والقدر لكنها تمر في أوقات لا تصدق فيها أن دينا ماتت بالفعل، وأنها ستعود مهما طال الغياب.

الجدير ذكره ان هارون شاركت هذا العام في سبعة أعمال هي “عندما تشيخ الذئاب” و”باب الحارة 10″ و”عطر الشام 4″ و”كرم منجل” و”عن الهوى والجوى” و”حركات بنات” و”عيلة ع الموضة”.