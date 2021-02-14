أثارت الفنانة المهرة البحرينية الجدل حول خطوبتها بعد نشرها بعض الصور التي ظهرت فيها برفقة شاب خلال الاحتفال بـ عيد الحب دون أن تظهر ملامحه.

وعلقت المهرة البحرينية، على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على انستغرام، عليها بكلمات رومانسية وهذا ما دفع الكثير من المتابعين لتقديم التهاني لها في حين لم تُرد أو تعلق عليها بشكل يحسم الأمر.

وظهرت المهرة البحرينية، في الصورة، وهي تسند ظهرها على ظهر شاب طويل يرتدي معطف باللون الجملي وعلقت قائلة: أنا وأحن قلب ممكن يقابلك” ثم نشرت نفس الصورة مرة اخرى مع تعليق ثاني قالت فيه: “لا يهم من يكون الرجل لكن المهم أن يكون هناك سند وأمان” وهذا ما أكد للجميع فكرة ارتباطها بشخص ما ولا ترغب في الإعلان عن هويته حالياً.

كما نشرت المهرة مقطع فيديو استعرضت فيه الهدايا التي قدمها لها خطيبها بمناسبة عيد الحب والتي كانت عبارة عن ساعة رولكس وحقيقة من الذهب.

المهرة البحرينية كانت قد مرت بأزمة زواج كبيرة تحدثت عنها بشكل واضح خلال 2020 حيث تزوجت منذ عدة سنوات من المنتج الكويتي عادل المسلم ومرت بأزمة كبيرة مع إلقاء القبض عليه والحكم بسجنه 10 سنوات في قضية غسيل أموال والاتجار في الممنوعات.

الجدير بالذكر أن المهرة البحرينية كانت قد تزوجت من المنتج الكويتي عادل المسلم عام 2016 على الرغم من فارق العمر بينهما والذي يصل إلى 21 عاماً و رزقت منه بطفل واحد وقتها وحرصت خلال هذه الازمة على الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم الرد أو التعليق على أزمة سجن زوجها بأي شكل من الأشكال.

المهرة البحرينية أكدت من قبل أنها لن تُعلن عن اسمها الحقيقي أبداً لأن الاسم الحالي يُعبر عن شخصيتها أكثر وأقرب إلى نفسها وتريد أن يظل هذا الاسم في ذاكرة الجمهور.