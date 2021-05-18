فاجأت المهرة البحرينية متابعيها بنشرها لمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتذر للشعب البحريني وأهلها، بعد مقطع فيديو تم تداوله لها وهي ترقص ترحيباً بالسعوديين عقب سريان قرار فتح المنافذ البرية.

وقالت المهرة البحرينية في مقطع الفيديو الذي اعتذرت فيه عن رقصها لاستقبال السعوديين: “بم أني ست بحرينية مقيمة في البحرين، ومستقرة فيها، وجب علي الرد والاعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف مستقرة في البحرين، ما صدر مني شغلة أو حدث شي يزعل أهلي، وها المرة أنا زعلتهم فوجب عليا الاعتذار”.

وأضافت المهرة البحرينية: “تواصلت مع الكل وبلغتهم اعتذاري في مكالمة هاتفية، قبل حتى ما أطلع في السناب، بنات ديرتي، بحب وجه لكم رسالة، أنتو فخر لي، وانتوا خواتي، إذا ذليت غلطت فأنتو تنبهوني، شكراً لكم، كانت هي المرحبا لحق نفسي، وتعبير عن قبولنا بكل شي، اللي حصل غلطتي وين أمس وين نزلت العرض بمناسبة دخولهم البحرين، استنكروا وزعلوا مني، لأن أهلي زعلوا مني، وين الغلط! هو إني نزلت على السحة وزرفت، وهي يخالف عاداتنا وتقاليدنا في البحرين، اللي انا ما أعرف عنها، أو ما كنت سمعت عنها من قبل، فوجب علي اليوم إني أطلع وأعتذر منهم”.

وبعد نشر مقطع فيديو اعتذار المهرة البحرينية، انهالت عليها التعليقات التي تباينت ما بين مرحبة باعتذارها وأخرى مهاجمة لها، ومن بين التعليقات: “بيكفي شجاعتك إنك بتعتذري وما كابرتي، غيرك بتعتمد فيديوهاتهم على الرقص وما همهن اعتذار للجمهور”، “بذمتكم هاي اعتذار في احد مايعرف العادات والتقاليد و نفترض الواحد مايعرف طيب مايعرف ان الرقص البنت في الشارع جدام الرياييل حرام و عيب و غلط”، “كانت حركه سخيفه و مالها داعي .. انا صدق استغربتها ما لها أي لازمة الحقيقة”.

وجاء رقص المهرة البحرينية بعد إعلان مسؤولون في وزارة الداخلية السعودية، السماح للسفر خارج السعودية وتفعيل قرار السفر عبر المنافذ البرية، حيث نص القرار على اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.