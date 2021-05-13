يبدو أن مشاهد الموت والحزن والنهايات المأساوية سيطرت على نهايات بعض مسلسلات موسم رمضان 2021، مع تفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا، وإنقسام آرائهم.

وفاة الخديوي في مسلسل “اللي مالوش كبير”

مشهد وفاة (الخديوي) الذي يلعب دوره أحمد العوضي بطل مسلسل “اللي مالوش كبير”، أثر في المشاهدين خاصةً أنه توفي على يد (غزل) ياسمين عبدالعزيز، التي انهارت بشكل تام، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد وآخر كلمات الخديوي التي قال فيها “ده عدل ربك أنا عملت كتير غلط وكان لازم أتحاسب”.

"ده عدل ربك أنا عملت كتير غلط وكان لازم أتحاسب".. مشهد موت الخديوي وانهيار غزل.. أهم وأصعب مشهد في #اللي_مالوش_كبير pic.twitter.com/GJvJ3BTklL — CBCDrama (@CBCDrama) May 12, 2021

مقتل حلاوتهم في مسلسل موسى

مسلسل “موسى” شهد مقتل (حلاوتهم) سمية الخشاب ووفاتها، إضافة إلى مقتل (موسى) محمد رمضان، في المشهد الأخير من المسلسل، حيث عبر المشاهدون أيضاً، عن حزنهم الكبير لما حصل من نهاية غير سعيدة.

وفاة معظم ابطال مسلسل نسل الأغراب

الحلقتين الأخيرتين من مسلسل “نسل الأغراب” شهدوا وفاة معظم أبطاله، أحمد مالك وأحمد داش (علي وحمزة)، واشتعلت القرية بأكملها بسبب عساف الغريب، الذي يجسد دوره أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة، ليحكم عليهما بالإعدام بعدها وينفذ الحكم، إضافة إلى وفاة الشخصيات التي يلعبها إدوارد، دياب، ومحمد مهران.

سما تقتل صافي في مسلسل 2020

كما شهد مسلسل “عشرين عشرين” عددا من الاحداث الصادمة حيث قامت سما بقتل صافي قبل أن تقتحم قوات الشرطة المكان وينقذوها لتدخل في حالة انهيار بعد قتل صافي.