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الموت يغّيب إعتدال المصري.. وهذا موعد العزاء

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​إعتدال المصري​

​إعتدال المصري​

غيّب الموت الممثلة المصرية ​إعتدال المصري​ التي عرفها الجمهور بأعمال عديدة بين السينما والدراما.
وسيقام عزاء الراحلة اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.
إعتدال المصري هي خريجة فنون مسرحية وعملت في الدراما التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، نذكر منها “الشارع الجديد”، “الخروج من الدائرة”، “أبو العلا 90″ و”البحث عن عبده”.
وشاركت المصري في أفلام عديدة، نذكر منها فيلم “المراكب”.
أما آخر أعمال المصري فكان مسلسل “نحن لا نزرع الشوك” في العام 1998 من بطولة آثار الحكيم وخالد النبوي وياسر جلال وكريمة مختار.

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