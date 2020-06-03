دفعة واحدة فجع الموت أمس الثلاثاء الموافق 2/6/2020، أربعة فنانين في أقارب لهم، حيث أن الوسط الفنى شهد وفاة عدداً من الفنانين وعدد آخر من ذوي فنانين آخرين، فيما تداولت الصحف المصرية تلك الأخبار الصادمة في الأيام الثلاثة الماضية.

حيث أعلن الفنان “محمد نور” مساء أمس عبر حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام”، وفاة والده نور الحفناوي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى مستشفى النسايم بمنطقة التجمع الخامس، ونشر صورته بصحبة والده الراحل، وعلّق كاشفا عن تفاصيل الجنازة فكتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي أسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة.. إن شاء الله أنا هكون في مستشفى النسايم في التجمع الخامس الساعه ١٢ الظهر الي يحب يجي ونطلع على الدفنه ورا بعض ربنا يرحمه رحمة واسعة”.

كما أعلن الفنان “خالد منصور “عبر حسابه الرسمى على إنستجرام وفاة والده، فكتب: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، أبي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اغفر وارحم واعفُ عن عبدك عبد الحميد وأكرم نزله وثبته عند السؤال. اللهم آمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد” .

ونشرت المطربة “كارمن سليمان” من خلال خاصية “ستوري” الملحقة بحسابها الرسمي علي إنستجرام، صورة لزوجة عمها وعلقت عليها قائله: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في مرات عمي الحاجة وفاء ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

وأعلن الفنان “ضياء الميرغني” عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، عن وفاة شقيقه الكاتب الصحفي رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحافيين الأسبق. وكتب ضياء :” إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني”.