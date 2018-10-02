الموت يفجع الساحة الفنية المصرية بوفاة الفنان جلال عبد القادر أحد أبطال “ليالي الحلمية”

بعد صراع طويل مع امراض الشيخوخة، رحل اليوم الثلاثاء، الفنان المصري جلال عبد القادر عن عمر يناهز 62 عاماً.

وأعلن زوج ابنته، أحمد عزب، خبر وفاته عبر حسابه على “فايسبوك”، لافتاً إلى أن تشييعه سيكون من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ولم تعلن أسرته تفاصيل وموعد مراسم العزاء.

بدوره، نعى النجم خالد الصاوي الراحل عبر صفحته على “فايسبوك” قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي الفنان القدير الاستاذ جلال عبد القادر، والذي كان من أصحاب العلامات والمشاركات المميزة في الدراما المصرية، منها ملحمة ليالي الحلمية”.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 2 ديسمبر 1955، وهو ممثل ومخرج مسرحي، وقد شارك في بطولة المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”، إضافة الى مشاركته في عدد من الأعمال الفنية أبرزها “الميزان”، “بوابة الحلواني”، “حلم الجنوبي”، “العصيان”، وأخرج مسرحيات عدة منها “ليلة مزيكا”، و”واد عفريت”، وغيرها من الأعمال.