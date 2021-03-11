أعلنت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عن وفاة إحدى قريباتها وتدعى ” مريم بنت سالم الشامسي ” دون أن تكشف عن صلة القرابة بينهما .

وكتبت أحلام في منشورها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمة الله عليها اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها واجعل ما جاها تكفير واجعل هذه الأيام خير أيامها وابدلها دار خير من دارها وعاملها بما أنت أهله يا رحيم ارحم الغالية ” .

وتابعت : ” ادعوا لها أمانة فإني أحبها في الله وهي أم الجميع وغالية علينا .. أم سلطان الدرمكي في ذمة الله ” .