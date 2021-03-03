أعلنت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” يوم أمس الثلاثاء عن وفاة عمتها .

وأكدت إليسا في تغريدتها على أن وفاة عمتها لم تكن بسبب فيروس كورونا المستجد بحسب ما كانت وزارة الصحة اللبنانية تريد تسجيل سبب الوفاة بذلك .

فكتبت قائلة : ” اليوم كمان توفت عمتى جاندارك وحمد الله مش كورونا .. خلص عمرها بس كانوا مصرين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا .. الله يرحمها ” .

وبخصوص زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان كانت قد قالت إليسا في تغريدة سابقة لها : ” حقيقة أنا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسئولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا .. لا ثقة ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والشك بين المتابعين وتساءل البعض حول إن كانت الجهات المعنية تقوم بتسجيل سبب الوفاة بفيروس كورونا لأسباب لا نعرفها .. والبعض الآخر اعتبر أنهم يستخدمون أعداد الوفيات والإصابات لأغراض سياسية وتجارية .

وحرص المتابعون وعدد من الفنانين على تقديم التعازي لإليسا في وفاة عمتها جاء من بينه : أصالة ونانسي عجرم وهبة طوجي والإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وغيرهم .

اليوم كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا ، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا #الله_يرحما — Elissa (@elissakh) March 2, 2021