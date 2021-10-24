أعلنت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في الساعات القليلة الماضية عن وفاة عمتها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وكتبت أحلام في نعيها لشقيقة والدها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي ” .

وتابعت : ” اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا ” .

وأضافت أحلام في دعائها للفقيدة : ” اللهم إن كانت محسنة فزدها من حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يا رحيم واجعل هذه الأيام خير أيامها يارب ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على المنشور داعيين للفقيدة بالرحمة والمغفرة وللفنانة ” أحلام بالصبر والسلوان .. ومن بين هؤلاء الفنانين جاء : سعد لمجرد ونسرين طافش وياسمين صبري وفيفي عبده وغادة عادل وديانا كرزون وغيرهم .