أعلنت الفنانة المصرية ” مي نور الشريف ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة خالها ” محمد قدري ” شقيق الفنانة بوسي والفنانة نورا .

حيث نشرت مجموعة من الصور القديمة التي تجمعها به وبوالدتها والعائلة وكتبت في تعليقها عليها : ” خالي حبيبي في ذمة الله .. توفي اليوم إثر شرخ في الشريان الأورطي ” .

وتابعت : ” أشهد على حسن أخلاقك كنت فعلا ملاك .. ربنا يغفر لك و يرحمك و يعفو عنك و يدخلك الجنة بدون سابقة عذاب يا حبيبي وإبن حبيبتي .. الرجاء الدعاء له و الفاتحة ” .

كما نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” منشورا عبر حسابها على موقع إنستجرام تنعي فيه وفة شقيق الفنانتين فكتبت قائلة : ” توفي محمد قدري شقيق بوسي ونورا .. أسكنه الله فسيح جناته .. أزمة قلبية .. خالص التعازي للأسرة ” .