أعلن الحساب الرسمي للفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” في منشور عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة شقيقتها السيدة ” غنيمة أحمد الفهد ” .

فجاء في المنشور : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى غنيمة أحمد الفهد شقيقة الأستاذة حياة أحمد الفهد ” .

وتابع : ” اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من جانب عدد من نجوم الفن ومتابعي الفنانة حياة الفهد الذين حرصوا على تقديم التعازي لها في وفاة شقيقتها متمنيين لفقيدتها الرحمة ولها ولذويها الصبر والسلوان .