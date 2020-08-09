نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أعلنت من خلاله عن وفاة المساعدة الخاصة بها نتيجة الإهمال الطبي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله بقالي كتير متوجعتش ومخفتش .. عرفت إن أية اللي كانت مساعدتي بنت شابة زي الفل وهي كانت آية في الجمال والاحترام والأمانة توفيت .. حادثة إهمال استغفر الله العظيم ” .

وتابعت ريم البارودي : ” البقاء لله والدوام لله وحده .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك ويغفرلك وينور قبرك .. ارجو الدعاء ملهاش حد غير اللي خلقها وهو أرحم وأحن من البني أدمين ” .