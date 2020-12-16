نشرت الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نعت من خلاله وفاة ” نور الدين الصايل ” المدير السابق للقناة الثانية التونسية والمركز السينمائي المغربي .

والذي رحل عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة للفقيد وكتبت سميرة سعيد في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الاشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي .. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة .. رحمك الله رحمة واسعة .. نور الدين الصايل ” .