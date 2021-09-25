أعلنت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خالتها السيدة ” ماجدة عبد المنعم ” .

وتضمن المنشور صورة للفقيدة كتبت شيري عادل في تعليقها عليها : ” انتقلت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم .. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب ” .

وتابعت شيري في نعيها لخالتها : ” اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم آمين .. ​​​إنا لله وإنا إليه راجعون .. أرجو الدعاء ” .