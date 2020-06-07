كشفت الفنانة المصرية ” عفاف شعيب ” في تصريحات صحفية لها عن وفاة شقيقتها بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في القاهرة .

على أن تتم مراسم تشييع الجثمان والدفن اليوم بمقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر والحرص على إتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وكان المخرج المصري ” عصام الشويخ ” قد وجه التعزية لعفاف شعيب ناعيا وفاة شقيقتها في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” خالص العزاء للأخت الفنانة العزيزة عفاف شعيب في وفاة شقيقتها رحمة الله تعالى وبركاته عليها .. للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء ” .