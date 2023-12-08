توفى خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي صباح اليوم، ومن المقرر أن يتم تشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.

رحيل خالد حلمي

كانت سالي حلمي قد أعلنت خبر وفاه شقيقها خالد عبر السوشيال ميديا، وكشف زوجها في تصريحات صحفية السبب الحقيقي وراء الوفاه موضحا أن الراحل كان يعاني من مرض القلب، وأجرى في وقت سابق جراحة قلب مفتوح، وخلال الساعات الأخيرة شعر ببعض التعب، ثم وافته المنية فجر اليوم بشكل مفاجئ.

أكد زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي، أن الراحل تعب بشكل مفاجئ، والفنان كان في زيارته أمس الخميس للاطمئنان عليه في مدينة بنها، وكان متواجد في منزله بسبب استقرار وضعه الصحي بعد نجاح العملية.

أحمد حلمي يودع شقيقه

لكنه فاجأ الجميع بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى تواجد الفنان الآن في وداع شقيقه الأكبر الذي كان يمثل له الكثير وكانت تربطهما علاقة قوية، وألقى عليه نظرة الوداع قبل الدفن.

الجدير بالذكر أن أحمد حلمي يستعد لوداع شقيقه خلال الساعات المقبلة، وسيقام العزاء الليلة في بنها بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية.

آخر أعمال “حلمي” السينمائية

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي “فيلم واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

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