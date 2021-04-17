أعلن الفنان ” خالد الصاوي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة الدكتورة ” هالة زين ” زوجة الفنان الراحل ” خالد صالح ” ووالدة الفنان ” أحمد خالد صالح ” متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتب خالد الصاوي في منشوره : ” لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا نقول إلا ما يرضي الله .. فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى ” .

وتابع : ” عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح ونعم الزوجة والأم والأخت سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة .. مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل .. سلملنا على خالد يا هالة .. رحمة الله عليها برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة ” .

فيما نشر أحمد خالد صالح منشورا عبر حسابه على موقع إنستجرام ينعي فيه والدته قائلا : ” رحلت عني من كنت أكرم من أجلها .. ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ” .

وأضاف كاشفا عن موعد صلاة الجنازة : ” وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان .. صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .