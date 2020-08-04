نعى الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” وفاة واحدا من أعز أصدقائه يدعى ” محمد محمد المسعود ” نجل النائب البرلماني ” محمد المسعود ” .

والذي وافته المنية يوم الأحد الماضي بشكل مفاجي أثناء نومه .

ونشر أحمد فلوكس صورة للفقيد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتب في تعليقه عليها : ” الله يرحمك يا ميدا .. قلبي موجوع عليك .. بجد الدنيا اللي احنا ماشيين نتخانق فيها وبتحارب فيها دي متسواش حاجة ” .

وتابع : ” شاب زي الفل وقمر ورياضي ورجل أعمال ناجح والدنيا كانت قدامه المستقبل استحالة تفكر للحظة إنه يموت .. دخل نام مصحيش مات راح .. ادعوله بالرحمة وافهموا إن أي حد فينا ممكن يخش ينام ميصحاش مهما كان رياضي مهما كان مين ” .

وأضاف : ” الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال .. موتك وجعني يا حبيبي .. الدنيا دي ولا حاجة إحنا ولا حاجة .. الله يرحمك ويغفرلك و يصبر أهلك ” .