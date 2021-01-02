أعلن الفنان ” آسر ياسين ” عن وفاة السيدة ” سها الوكيل ” والدة زوجته ” كنزي عبد الله ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة له برفقة زوجته ووالدتها الراحلة وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” توفيت إلي رحمة الله تعالي حماتي الغالية والعزيزة السيدة سها إبراهيم الوكيل بعد وعكة صحية شديدة ..

برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة علي روحها الطاهرة ” .

ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم السبت من مسجد الإمام الشافعي بعد صلاة العصر .. ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة فقط وفقا لتصريحات أسرة الفقيدة .