الموت يفجع الفنان المصري حسام داغر

يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي و بدعي و حاسس ان ربنا سامعني .الدكاتره بيقولوا انهم بيعملوا الي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضله القلب الصبح و رجعتي تاني حتي في عدم وجود الضغط و قالوا ان زي ما انا و اخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكه بينا و في الحياه و طلب مني ادعي لانها بين الحياة و الموت .. و حياة اغلي ما عندكم الي يقدر يدعي يدعي الدعاء بيغير القدر زي المره الي فاتت كانت اتحسنت شويه و فاقت من الغيبوبه و بصت و ضحكتلنا و عرفتنا استحلفكم بالله الدعاء و دي اخر مره اطلب فيها حاجه من اي حد.. يارب يارب شوفو ضحكتها زي الاطفال ازاي يا رب يا رب خليك جمبي