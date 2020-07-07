أعلن ” وليد منصور ” منظم الحفلات المصري عن وفاة والدة الفنان ” حمادة هلال ” في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة النجم حمادة هلال بعد صراع مع مرض السرطان .. خالص التعازي للصديق والاخ حمادة هلال وأسرته .. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” .

كما نشر حمادة هلال تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات نعى من خلالها رحيل والدته فكتب قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا ” .

وتابع : ” كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا اسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن تتغمد أمي بواسع رحمتك وأن تسكنها فسيح جناتك يارب العالمين .. اسألكم الدعاء والفاتحة ” .

ان لله وانا اليه راجعون

الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا

اسالك يالله ياارحم الراحمين ان تتغمد امي بواسع رحمتك وان تسكنها فسيح جناتك يارب العالمين

اسالكم الدعاء والفاتحه pic.twitter.com/OmQOmt1bIw — Hamada Helal (@Hamadahelal) July 7, 2020

وتم تشييع جثمان الفقيدة عصر اليوم بعد أن صلى عليها عدد من الأقارب والأصدقاء صلاة الجنازة .. وشارك في تشييع الجثمان كل من المطربين محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح بالإضافة إلى الفنان أحمد عصام والمنتج طارق عبد الله .

يذكر إنه خلال الأيام الماضية كانت قد انتشرت أخبارا حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا .. إلا أن هلال خرج لنفي هذا الأمر في بيان لها وإنه مجرد شائعات سخيفة مشيرا إلى أن والدته تعاني من السرطان منذ 3 أعوام .

كما عبر عن إنزعاجه الشديد من النظرة لمرض كورونا على أنه معيب للشخص وأكد على أن مرضى كورونا لابد من الوقوف .