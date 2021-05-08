أعلن الفنان السوري ” باسل خياط ” في منشور له من خلال خاصية الاستوري عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة عمته السيدة ” إبتهاج بنت خالد الخياط ” يوم أمس الجمعة .

وتضمن المنشور صورة من نعي الفقيدة وكتب باسل خياط في تعليقه عليها : ” رحمة الله عليكي يا عمتي .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. سلميلي على بابا رحمة الله عليكن ” .

وأشار النعي إلى أنه نظرا للظروف الراهنة مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة لن يتم إقامة عزاء وسيتلقون التعازي في الفقيدة عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي .