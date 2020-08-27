نشر الفنان المصري ” حمدي الميرغني ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن وفاة زوجة خاله .

وكتب حمدي الميرغني ناعيا وفاتها بكلمات مؤثرة : “انتقلت إلى رحمة الله مرات خالي ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها قسيح جناته .. ادعولها مكنتش مرات خالي وبس لأ كانت أختي الكبيرة والمحامي بتاعي قدام خالي وأمي وقدام الكل ” .

وتابع : ” هتوحشيني أوي هيوحشني قعدتك وهزارك وضحكك اللي عمرك ما بطلتيه للحظة .. بس أنا واثق في الله إنك دلوقتي في مكان أحسن في جنة الخلد إن شاء الله ” .

وأضاف : ” بالله عليكم ادعولها .. ربنا يصبرك يا خالي ويصبر ولاد خالي كلهم يارب ” .