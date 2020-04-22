أعلن الفنان العراقي ” كاظم الساهر”، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وفاة الاستاذ “محمد علي عباس” عازف كمان فرقته الخاصة، حيث نشر صوره للعازف وعلّق عليها قائلا، الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.

ويُذكر أن وجه الفنان كاظم الساهر منذ عدة أيام رسالة صوتية إلى جمهوره ومتابعيه نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع لتواصل الاجتماعى إنستجرام، يؤازرهم بسبب وباء كورونا المستجد، مستخدمًا أبيات شعر “إليا أبى ماضى”حيث قال: “إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمراً.. وإن ضاقت عليك الأرض يومًا.. وبت تأن من دنياك قهرًا.. فرب الكون ما أبكاك الا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا”.