أعلن الفنان المصري ” محمد الحلو ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقه الأكبر ” محمود الحلو ” .

فكتب محمد الحلو في منشوره قائلا : ” توفي إلى رحمة الله أخي الكبير محمود الحلو .. نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة ” .

وحرصت نقابة الموسيقيين على نعي شقيق الفنان محمد الحلو فكتبت الفنانة ” نادية مصطفى ” عضو مجلس النقابة عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية الأستاذ محمود الحلو شقيق الفنان المطرب الكبير محمد الحلو .. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .