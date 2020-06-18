أعلن الفنان المصري ” محمد عز ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة مدير أعماله ” مينا نور ” اليوم خلال إجرائه لعملية جراحية .

وكتب محمد عز في نعيه بكلمات مؤثرة فقال : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله صاحبى وأخويا ومدير أعمالى مينا نور أثناء إجراء عملية جراحية ” .

وتابع : ” أصعب فراق يا حبيبى ربنا يرحمك ويصبرنا .. أصعب لحظات حياتى .. لا إله إلا الله ” .

كما نشرت الفنانة ” أيتن عامر ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعها بمينا نور وكتبت في تعليقها عليها : ” الله يرحمك و يغفر لك سبحان من له الدوام .. خبر مقبض جدا ” .

وتابعت : ” من فضلكوا ادعو له إن ربنا يصبر مراته و يقويها على تربية بنتهم اللى كان روحه فيهم ” .