أعلن الفنان المصري ” محمد نور ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة والده يوم أمس الثلاثاء .

فنشر محمد نور صورة له برفقة والده وكتب في تعليقه عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتابع : ” إن شاء الله أنا هكون في المستشفى في التجمع الخامس الساعه ١٢ الظهر اللي يحب يجي ونطلع على الدفنة ورا بعض ,, ربنا يرحمه رحمة واسعة ” .

وتفاعل المتابعون وعدد من نجوم الفن على الصورة مقدمين التعازي للفنان محمد نور والدعوات بالرحمة والمغفرة لوالده .