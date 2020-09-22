نشرت ” إيمان حميدة ” إبنة الفنان المصري ” محمود حميدة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله عن وفاة عمها ” فايز حميدة ” .

والذي كان قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام ليرحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء .

فكتبت في منشورها الذي أرفقته بصورة لعمها الراحل : ” لا إله إلا الله .. البقاء لله وحده .. في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب ” .

وتابعت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ” .

ومن المقرر تشييع جثمان شقيق الفنان محمود حميدة من قرية منيل السلطان بأطفيح على أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر .