نعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، النجم فنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً.

وشكل رحيل النجم الحلبي القدير صدمة كبيرة للجمهور والنجوم، وحرص العيد منهم لنعيه عبر صفحات السوشيال ميديا، وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدان قامة كبيرة بحجم النجم السوري الراحل.



اشتهر صباح فخري في أنحاء الوطن العربي والعالم، وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، وأقام حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية، وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

كما شغل الراحل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

وقد نعى الراحل نجوم الفن في سوريا والعالم العربي حيث كتبت الفنانة أمل عرفة عبر حسابها على تويتر: “صباح فخري ثل قلعة حلب تاريخ لا يموت… البقاء لله”.

#صباح_فخري مثل قلعة حلب تاريخ لا يموت…

البقاء لله pic.twitter.com/gTaJprpkXR — Amal Arafa (@AmalArafaa) November 2, 2021

وكتبت الفنانة كندة علوش: “وداعاً #صباح_فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية من لم يستمع له فاته الكثير.. مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.”.

وداعاً #صباح_فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية

من لم يستمع له فاته الكثير..

مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية

أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن.. pic.twitter.com/YKLhWi1jrg — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 2, 2021

وكتب الاعلامي مصطفى الاغا: “رحيل هرم فني سوري وعربي هو #صباح_فخري عن88 عاماً … مَن مثلك يشكلون ذاكرة اجيال أجيال وستبقى في الذاكرة أبداً . إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحيل هرم فني سوري وعربي هو #صباح_فخري عن88 عاماً … مَن مثلك يشكلون ذاكرة اجيال أجيال وستبقى في الذاكرة أبداً . إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/lvXo2UYCxI — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) November 2, 2021

وكتبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: “خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي”.

خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي pic.twitter.com/2GS8C3pQRD — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 2, 2021