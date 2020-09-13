رحل عن عالمنا أمس السبت المخرج السينمائى علي رجب، بعد تعرضه لأزمة صحية جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويعد علي رجب من أبرز المخرجين السينمائيين فى فترة الألفية اذ قدم العديد من الأفلام الكوميدية الناجحة حيث كانت بدايته كمخرج من خلال فيلم “شجيع السيما” مع أحمد آدم، ثم قدم العديد من الأعمال السينمائية والتى يُعد أبرزها: “صايع بحر”، و”كركر”، و”خالتي فرنسا”، و”بلطية العايمة” و”سيد العاطفي”.

والراحل من مواليد عام 1964 في منطقة الظاهرية بالإسكندرية درس أولا بكلية التجارة ثم التحق بالهندسة فتخرج في عام 1987، لكنه عشق السينما منذ الدراسة لذا هجر الهندسة واتجه الى الفن فعمل مساعد إخراج لفترة طويله مع المخرجه إيناس الدغيدي وظهر في مشهدين في فيلم “دانتيلا” وكذلك في مشهد في فيلم “كشف المستور” لعاطف الطيب، قبل ان يبرع في السينما لا سيما في الكوميديا.

علي رجب وويزو من فيلم ويزو سكول



وعلى مدار الـ 8 سنوات الماضية اختفى علي رجب عن الساحة الفنية حتى عاد ليقدم فيلم بعنوان “ويزو سكول” بطولة نجمة “مسرح مصر” الفنانة ويزو وهو الفيلم الذى تعرض لازمات انتاجية كبيرة جعلته لم يخرج إلى النور حتى الآن، ليرحل علي رجب دون أن يشاهد آخر أفلامه التى عاد بها إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة.

الجدير بالذكر أن الوسط الفني المصري فجع بموت في نفس اليوم (السبت) بوفاة عبد الرازق الشيمي أحد أشهر شخصيات الممثلين الكومبارس على الشاشة المصرية، لا سيما بدور “فرعون” في فيلم “بلية ودماغه العالية” من بطولة الفنان محمد هنيدي.