نشر المخرج المصري ” خالد يوسف ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن وفاة زوج شقيقته صباح يوم الخميس الماضي .

وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد التي توفى متأثرا بها .. ووجه خالد يوسف طلبا لمتابعيه بالدعاء لأسرته للنجاة من الفيروس .

فكتب قائلا : ” البقاء لله .. توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد .. نسألكم الدعاء لعله ينفعه في آخرته ” .

وتابع : ” اللهم احفظ زوجته وأولاده وأخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء واكتب لهم الشفاء .. ولا أراكم الله مكورها في عزيز لديكم ” .